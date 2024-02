Peagi saab DHL Express pakke Omniva pakiautomaatidesse saata

„Uus teenus põhineb Omniva arendatud platvormil, mis võimaldab kuller- ja logistikaettevõtetel integreerida oma teenused Omniva pakiautomaatide avatud võrku. Omnival on Balti riikides suurim pakiautomaatide võrgustik, mida kasutades saavad teised vedajad lihtsustada pakkide kättetoimetamist ja vähendada tarneaegu,“ kommenteeris avatud pakivõrgul põhinevat koostööd Omniva avatud võrgustiku arendusjuht Mait Mikker.

Ta lisas, et käesolevalt on teenus kättesaadav Eesti inimestele, kuid peagi laieneb see ka Lätti ja Leetu.