Klient unustas arve maksmise ära. Elisa küsis ebaõiglaselt lisatasu

Gerry tellib alati e-arved, et üksi makse ära ei ununeks. See aasta samamoodi, kui käibemaks kahe protsendipunkti võrra tõusis. Nüüd saabus temani aga arve, kuhu oli lisatud 5-eurone meeldetuletuse tasu (lisaks ka viivis maksmata arve eest). „Tuleb välja, et jätsin eelmise kuu arve eneseteadmata maksmata ja seda seetõttu, et e-arvet ei tulnud. Praegugi pole e-arvet tulnud, tuli vaid e-mail,“ rääkis ta.