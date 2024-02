Snoop Dogg kaebas Walmarti kohtusse, kuna poeriiulitelt polnud leida tema brändi hommikuhelbeid

Snoop Dogg ja Master P väidavad, et nende Snoop Cereali ja Momma Snoopi kaubamärgi pakendid olid klientide eest peidetud ja neile valetati, et hommikusöögihelbed on otsas. Samuti kritiseerisid räpparid hinda, mis poekett oli määranud nende hommikuhelvestele.

Master P on postitanud ka sotsiaalmeediasse video Walmartis. Videos küsitakse Walmarti töötajatelt, kas nad müüvad Snoop Cereali hommikuhelbeid. Walmarti süsteemist otsides öeldakse, et toode on otsas.

Räpparite advokaat Benjamin Crump süüdistab Walmarti ja Post Consumer Brandsi suurte kaubamärkide eelistamises.

Räpparid usuvad, et nende väidetav rikkumine oli ajendatud sellest, et nad keeldusid müümast oma Broadus Foodsi ettevõtet, mille nad asutasid, et see anda edasi oma lastele. Nad sõlmisid hommikuhelveste valmistamiseks ja turustamiseks lepingu Post Consumer Brandsiga.

Snoop Cereali hommikuhelbed tuli Walmarti kauplustes müüki 2023. aasta juulis. Räpparite sõnul kadusid need paljudest müügikohtadest kuude jooksul.

Walmart selgitas, et on palju tegureid, mis mõjutavad toote müüki. „Oleme pettunud, et tarbijate nõudlus ei vastanud ootustele,“ kommenteeris Post Consumer Brands.