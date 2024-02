7. juunil tellis klient Deluxewine’i e-poest pudel veini Mauro VS Castilla y Leon Bodegas Mauro. Hind koos kohaletoomisega oli 102,06 eurot. Tellitud kaup tähtajaks aga ei jõudnud.

Seega pöördus klient tarbijavaidluste komisjoni, et saada tasutud summa tagasi. Komisjoni otsuses on märgitud, et lepingu järgi pidi kaupleja andma kliendile üle kokkulepitud tellimuse, kuid kaupleja rikkus võlaõigusseaduses sätestatud kohustust asja üleandmiseks. Kohustuse rikkumine õigustab tarbija poolt kahju hüvitamise nõude esitamist kaupleja vastu. Tarbijavaidluste komisjon rahuldas kliendi nõude.