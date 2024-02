Coop Panga kasum jäi aasta lõpus nõrgemaks, kuid teenis terve aasta peale ajaloo suurima kasumi

Rink lisas, et kõrgete intresside keskkonnal oli panga tulemustele mitmene mõju. Negatiivsest aspektist pärssis see uut laenunõudlust ning ärimahtude kasvu, enim just äriklientide finantseerimisel. Positiivse poole pealt kasvatasid kõrged intressid oluliselt panga intressitulud. Samuti kasvasid kordades klientidele makstavad intressikulud, viies panga finantseerimiskulu 2,4%-ni (2022. aastal 0,7%).

Coop Panga strateegiline eesmärk on kasvatada 2027. aasta alguseks turuosa Eestis 10%-ni ja laenuportfelli vähemalt 2 miljardi euroni. Eesmärgiks on, et iga kümnes eestimaalane arveldaks Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. „Selle nimel pingutame lähiaastatel kõige enam,“ kinnitas Margus Rink.