Kauplemisplatvormi asutaja müüs mitme miljoni eest LHV aktsiaid

Nüüdseks on selgunud, et müügi taga võib näha ettevõtet Pinorena Capital OÜ, mis müüs 891 181 LHV Groupi aktsiat. Samal päeval kasvas enim aga Clearstream Banking AG esindajakonto LHV aktsiate arv, kokku 834 039 aktsia võrra.

Pinorena Capital OÜ omanikuks on Illimar Mattus, kes on koos venna Ingmar Mattusega kauplemisplatvormi Tickmill asutajad. Uurides tehingu kohta sõnas Illimar Mattus, et tal ei ole tavaks kommenteerida oma investeeringuid. „LHV osas võin öelda nii palju, et tegemist on vaieldamatult ühe parima Balti börsidel noteeritud ettevõttega. Sellel pangal on suur tulevik.“