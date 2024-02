Eesti energiapoliitika ühe olulisima koha täidab Jaanus Uiga

Senine asekantsler Timo Tatar lahkub pärast aastaid kestnud karjääri ametist. Pärast seda on lahkunud juba kolm olulistel kohtadel asunud energeetikavaldkonna tegijat - Hanno Sutter (Eesti Energia), Taavi Veskimägi (Elering) ja Tatar.

„Timo Tatar jätab endast maha väga suured kingad, energeetika on Eestis olnud arengus ja aruteludes pikalt kuum teema. Muutused puhtama ja soodsama ning idanaabri mängudest hoolimata kindlalt tagatud energiavarustuse poole, on tema juhitud ning seda hinnatakse,“ lausus omalt poolt minister Michal.

„Uue asekantsleri ja asjatundliku energeetikameeskonna ülesanne saab olema viia ellu eesmärk katta Eesti energiatarbimine taastuvate allikatega, teha targad valikud ühenduste arendamises ning leida tasakaal salvestuse, juhitavate võimsuste ja tuumaenergiavalikutes. Sellele lisandub veel oluline julgeolekuplaan – Baltimaade desünkroniseerimine Venemaa sagedusalast ja Mandri-Euroopa sünkroonalaga liitumine 2025. aasta kevadel. Töö- ja hinnangutepuudust selles töös ei tule, seega soovin edu ja rahulikku meelt,“ lisas Michal.

Energeetikaga seotud aastaid

„Väärtustan kõrgelt väljakutseid valdkonnast, mida pean nii erialaselt kui ka isiklikult südamelähedaseks – energeetika ja keskkond,“ ütles Jaanus Uiga. „Minu prioriteediks on koos meeskonnaga tagada Eesti energiamajanduse eesmärkide täitmine ning ministeeriumis seni hästi üles ehitatud valdkond järgmise viie aastaga uuele tasemele viia.“

Uiga ise on olnud 2019. kuni 2022. aasta lõpuni majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaosakonna juht ning mõned kuud ka Eleringi nõukogu liige. Ta on olnud ka Tallinna lennujaama nõukogus. Uiga on õppinud Estonian Business Schoolis (EBS).