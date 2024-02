Põnts šokolaadi hinnale. Kakao maailmaturu hind on jõudnud rekordtasemele

Kakao hind New Yorgi kaubaturul jõudis neljapäeval kõigi aegade kõrgeimale tasemele, 5 874 dollarini tonni kohta, vahendab BBC.

Šokolaadi valmistamiseks vajaliku põhikoostisaine hind on eelmise aasta algusest alates ligikaudu kahekordistunud.

Kakao hinnatõus on juba jõudnud tarbijateni ja survestab suuri šokolaaditootjaid.

Neljapäeval hoiatas üks maailma suurimaid šokolaaditootjaid Hershey, et kakao ajalooline hinnatõus piirab eeldatavasti selle aasta tulude kasvu.

Hershey teatas oma viimste kuude finantstulemustest aasta lõpul. Numbrid näitasid, et müük langes 6,6%, kuna inflatsiooni tõttu vähendasid tarbijad oma kulutusi maiustustele.

Eelmisel kuul nimetas Cadbury kaubamärgi taga olev Mondelez koostisainete kulude tõusu üheks eelseisva aasta probleemiks. Finantsjuht Luca Zaramella ütles, et firma on täheldanud nii kakao kui ka suhkru märkimisväärset tõusu.

Detsembris teatas Ühendkuningriigi tarbijarühm Which, et mõne piduliku šokolaadikarbi hind on aastaga tõusnud vähemalt 50%.