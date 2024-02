Ametlikust hinnakirjast üle kolme korra odavam pakkumine. Kuidas oma nutipaketi hinda alla kaubelda?

Joonas-Priit Sibul räägib: „Mina otsisin selle eksperimendi jaoks telefonipaketti vaid endale ja proovisin, milliseid pakkumisi on telekomid nõus tegema ühele liitujale. Tavaliselt tulevad ju kõige paremad pakkumised siis, kui tullakse kogu perega. Minu tingimused olid, et pakett peab olema 5G kiirusega ja piiramatu andmemahuga. Siiani oli mul Tele2 piiramatu 4G pakett, mis maksis 10 eurot kuus. Küll aga oli see osa suuremast perepaketist.“

Sibul kirjeldab: „Võtsin üks päev kõik telekomid ette ja saatsin neile kirja, et tehke mulle kõige parem pakkumine, mis te saate. Esimesena võttis minuga ühendust Elisa, kes pakkus kaheks aastaks piiramatu 5G-ga paketti ning see maksis 13 eurot kuus. Elisa klienditeenindaja oli viisakas ning selgitas mulle asjaolud lahti ja lisas, et paketiga tuleb kaasa reisikindlustus, mida pakub Compensa. Ma arvutasin peas kiiresti selle lisatasuvust ja sain aru, et kui kindlustuse tingimused on head, siis on sellel paketil täitsa iva sees,“ räägib ta ning lisab: „Olgu kohe öeldud, et Elisa Maksimaalselt Ulmet 5G-pakett maksab veebilehelt tellides 41,67 eurot kuus ja peale kolm korda odavama hinna oleks ma saanud veel tervisekindlustuse kauba peale.“