Narvalased on suurte küttearvete tõttu lootust kaotamas. „Nad on harjunud odava küttega“

Narvas hruštšovkas asuva kolmetoalise korteri omanikku Aleksandrit üllatas jaanuarikuu arve negatiivselt. „Arvasin, et see ei saa olla rohkem kui eelmisel kuul. Kuid küte oli 40 eurot kallim,“ rääkis ta. Samuti oli maja küttetariif ruutmeetri kohta tõusnud 2,5-lt 3,5-le. Kokku oli arve 260 eurot.

Aleksander helistas korteriühistu esimehele, et uurida, mis toimub. Esimees vastas, et see on alles algus – märtsist on kulu veelgi suurem, sest Narva Soojusvõrk tõstab kütte hinda. Kui praegu maksavad narvalased megavatt-tunni eest 73,35 eurot, siis märtsis tuleb koos käibemaksutõusu ja muuga maksta juba 90 eurot.