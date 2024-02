Jaak Madison ostis „Tõe ja õiguse“ kõrtsi varemed. „Tulevikus võiks seal tegutseda ajalooline kõrts“

Valla enampakkumise kuulutuse kohaselt asuvad kinnistul aja- ja kultuurilooliselt tuntud Järva-Madise kõrtsi varemed. Nimelt võttis Järva-Madise kõrtsist snitti Anton Hansen Tammsaare ning kujutas „Tõe ja õiguse“ kõrtsi just Järva-Madise oma järgi. Anton Hansen Tammsaare muuseumi andmeil veetsid Järva-Madise kõrtsis aega kohalikud külamehed, muu hulgas Andrese prototüüp Peeter Hansen ja Pearu prototüüp Jakob Sikenberg.

Kuulutuse järgi on kinnistu sihtotstarve üldkasutatav maa ja selle pindala on 940 m2. Maa piirneb avaliku teega ning teed on heas seisukorras. Kinnistu alghind oli 1400 eurot ning müügihinnaks kujunes 3350 eurot.

Järva vald oli kinnistut müüa proovinud ka varem, kuid tulemuseta. Nüüd ostis kinnistu ära aga Eesti poliitik, EKRE ja Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison.

Ajalooline kõrts

Madison sõnas Delfi Ärilehele, et praegu on lähiaastate plaan kinnistut lihtsalt säilitada ja hoida, kuna tegemist on Eesti ajaloos olulise kohaga. „Lisaks on see ka mu sünnikodu ja praeguse maakodu vahetus läheduses,“ lisas ta.

„Pikemas tulevikus oleks plaan, et see leiaks siiski kasutust sellisena, nagu ta ajalooliselt ka oli – ehk et tulevikus võiks seal tegutseda ajalooline kõrts,“ rääkis Madison.