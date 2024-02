22 miljonit eurot. Tallinn alustab Kullo uue maja ehitusega juba sel aastal

Tallinna linnal on huvikeskus Kullo uue hoone ehitusega plaanis alustada juba tänavu ja see peaks valmima 2026. aastal, kirjutab Ehitusleht. Planeeritava hoone netopindala on ligikaudu 11 000 ruutmeetrit ja selle rajamise hinnaks on kavandatud 22,6 miljonit eurot.