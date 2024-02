Juukselõikus varasema kümne asemel 15 eurot. Ökonomist selgitab, mis on järsu hinnahüppe taga

Tulevikku vaadates tahaks loota, seda nii Eesti inimeste kui ettevõtjate seisukohast, et suuremas osas võiks hindade kasvu aeg nüüdseks otsa saada. See vähendaks üheltpoolt palgasurvet, mida hüppeliselt kasvavad tarbekaupade ja teenuste hinnad tekitavad. Sel on oluline roll ka turismisektorile, sest välisturism pole tänaseks koroonaaegsest madalseisust taastunud. Eesti on juba praegu Euroopa turisti jaoks küllaltki kallis riik. Rääkimata muidugi ka laiemalt Eesti ekspordist, kuna jõudsalt kasvav kulubaas kahandab märkimisväärselt meie ettevõtete hinnakonkurentsivõimet välisturgudel.