Kodulaenu taotlemine on taas hoo sisse saanud. Soodsama pakkumise saavad õpetajad

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri hinnangul oli laenutaotluste arvu kolmekordistumise peamiseks ajendiks panga poolt pakutud marginaal. „Küll aga näitab selline hüpe, et koduostjad ei ole kuhugi kadunud, huvi on kõrge ja otsused jäävad pahatihti just laenuprotsendi taha,“ põhjendas Pechter ning lisas, et kuni euribori langetatud ei ole, on ainus võimalus turgu elavdada just pankade käes.