Telia reklaamis telepaketti hinnaga, mis kohe tõuseb

Kui reklaam avada, kuvab Telia ka seal paketti 7 euro ja 11 sendi eest. Alles siis, kui teha mitu lisaklikki ning hakata paketti reaalselt tellima, tuleb uuele kliendile ette sinine riba, kus on kirjas, et alates järgmisest kuust tõuseb baaspaketi hind 8 euro peale.

Peale selle on kirjas, et tegelikult on esimene kuu teenust tellides tasuta ning seega ei saa klient mitte kunagi 7,11-eurost arvet tasuda ning esimene reaalne arve tulebki juba 8-eurone.