Banaanisõda. Venemaa läks Ecuadoriga tülli ja impordib banaane nüüd hoopis Indiast

Venemaa ja Ecuadori vahel tekkis vaidlus jaanuaris, mil Ecuador otsustas oma Vene päritolu sõjatehnika anda Ameerika Ühendriikidele. USA teatas, et saadab Ecuadorist saadud relvad Ukrainasse.

Peagi pärast seda „avastasid“ Vene ametnikud Ecuadori banaanisaadetisest kahjurid ja kehtestasid banaanidele impordikeelu. Ecuadori toiduohutusamet on kindel, et ametnike väidetu ei vasta tõele.

Banaanisõjaks tituleeritud tülis tuli Kremlile appi India, kes on pärast Ukraina sõja algust Venemaaga suhteid soojendanud. Indiast on saanud Vene nafta peamine ostja ning Venemaa on proovinud sõja tõttu kaotatud Lääne tooteid asendada idamaade omadega.