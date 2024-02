Ekspert annab nõu: kuidas valmistuda kodu ostuks?

Vahel jõutakse järeldusele, et tuleks eelistada tagasihoidlikumat kinnisvara, vähendades nii igakuist makset, kuid saades kindlustunde, et laenu teenindamine on kindlasti jõukohane. Kui sobiv vara on leitud, tuleks esitada panka taotlus, mida saab mugavalt teha interneti teel.

Kui on teada, millise summaga võib umbkaudselt korteri või maja otsimisel arvestada, võib hakata analüüsima kinnisvaraturu pakkumisi ja otsima sobivat varianti. Arvestada tuleks, et suurema korteri ostmisel suurenevad ka kommunaalkulud. Endalt tuleks küsida, kas seda saab endale lubada.

Panga arvutustest vast isegi olulisem on ise välja arvutada, kui palju oled valmis laenumakseks oma sissetulekust maksma nii, et elukvaliteet jääks samaks ja kindlasti tuleks arvesse võtta laenumakse arvutamisel intressi 6%.

Panga loogika on järgmine: finantskohustused ei tohiks ületada 50% palgast, sealhulgas tulevane eluasemelaen. Palga suurust arvestatakse 100% sissetulekuna, teise kinnisvara üürimisest saadud tulu 70%, dividende 50–70% ja vanemahüvitist 100% sissetulekuna. Sissetulekut korrigeeritakse ülalpeetavate arvu järgi. Loetud sekundite jooksul arvutab laenukalkulaator esialgse suurima laenusumma, mida pank oleks valmis andma ja milline igakuine makse sellisel juhul oleks.

Esimeses etapis, kui oma esimese kodu ostmise mõte on tekkinud, tasub minna panga kodulehele ja kasutada laenukalkulaatorit, mis annab esialgse hinnangu maksimaalse laenusumma ja igakuise laenumakse kohta. Konservatiivse realistina pakub pank laentaotlejale oma nägemuse, millisesse hinnavahemikku võiks uus kodu jääda.

Oma kodust unistades võib tekkida ebarealistlik kujutluspilt, mis ei ole kooskõlas tegelike võimaluste ega ka mitte vajadustega. Rahulikult kaalutledes ja süvenedes leiab suure tõenäosusega kodu, mis on korraga nii praktiline kui südamelähedane.

Kolmas samm: läbirääkimised pangas

Pank analüüsib laenutaotleja profiili põhjalikumalt, hinnates paljusid erinevaid komponente. Põhitingimus on, et laenutaotlejal oleks viimase kuue kuu jooksul regulaarne tõendatud sissetulek. Seejärel mängivad rolli lisategurid, näiteks on oluline valdkond, kus inimene töötab, ja töökogemus ja töötatud aeg.

Kui unistuste kodu jaoks ühest sissetulekust ei piisa, jääb võimalus taotleda laenu ka kahekesi. Reeglina saab koos ka soodsama pakkumise, kuna mõlema laenuvõtja sissetulekud ja kohustused liidetakse kokku. Näiteks, kui Mari igakuine sissetulek on 2000 eurot, siis üksi laenu taotledes saaks ta laenu 100 000 eurot, kuna tal on tasuda ka igakuine 200-eurone väikelaen. Kui Jüri teenib 1500 eurot, saaksid nad koos Mariga pangast kuni 195 000 eurot laenu oma unistuste kodu ostmiseks. Teatud tingimustel on võimalik taotleda laenu ka koos vanemaga.

Eeldatava omafinantseeringu osakaal mõjutab samuti panga otsust. Konkreetne omafinantseeringu summa sõltub soetatava kinnisvara tüübist, seisukorrast ja asukohast. Uue korteri ostmisel algab omafinantseeringu osa 15%-st, vanema kinnisvara puhul nõutakse 20–30%. Teine võimalus on taotleda eluasemelaenu ilma omafinantseeringuta, kui on olemas lisatagatisena sobiv kinnisvara. Noored pered, suurpered ja noored spetsialistid võivad omafinantseeringu osa Kredexi käenduse abiga vähendada 10%-ni.

Pangale on oluline ka kliendi finantsajalugu. Taotlejal ei tohiks olla viimase kolme aasta jooksul võlgnevusi ning kiirlaene viimase kuue kuu jooksul. Panga vaates peetakse näiteks keskmise sissetulekuga inimest või peret, kes on omafinantseeringu summa iseseisvalt kogunud, kindlamaks kui kõrge sissetulekuga inimest, kellel on krediitkaardivõlad.

Eelistades energiasäästliku energiaklassiga kinnisvara, võib taotleda madalama intressimääraga laenu.

Pärast kliendiprofiili analüüsimist teeb pank laenupakkumise. Pangast saadud pakkumise peab kindlasti võtma enne broneerimislepingu sõlmimist arendajaga või majaehituse alustamist.

Neljas samm: eluaseme soetamine

Pärast laenukomitee kinnitatud otsuse saamist lepitakse kokku tehing notari juures. Selles etapis tuleb arvestada kaasnevate kuludega, milleks on kinnisvara hindamisakti tasu, notaritasud, Kredexi tasu (juhul, kui selleks on taotlus esitatud) ja lepingu sõlmimise tasu, mis võivad kokku ulatuda näiteks 100 000 euro suuruse laenu korral paari tuhande euroni. Lisandub ka uue kodu kindlustus.

Juhul, kui ostetav vara on valmis ehitatud, saab pärast tehingut notari juures asuda oma uut kodu sisustama. Kui aga ehitus pole veel lõppenud, sõlmitakse võlaõiguslik leping ja makstakse ehitajale esimene sissemakse. Kui kinnisvara on valmis, maksab pank arendajale vajaliku summa ja klient asub laenu tagasi maksma.