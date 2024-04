Eesti ettevõtjad Egiptuses kullajahil: esimese kullakangi valame 2026. aastal

Nende ettevõte Aton Resources ise on veidi pikema ajalooga – firma asutas Kanadas kanada-egiptlane juba 2006. aastal ja siis sai ettevõte ka Egiptuse valitsuselt kontsessioonilepingu, millega sai endale õiguse, kuid ühtlasi võttis ka kohustuse teostada kulla uurimist ning puurimist konkreetsel alal Araabia kõrbes Egiptuses. „See on Hurghadast umbes kaks tundi autosõitu ehk Hurghadast allapoole, Bur Safājahi ja Qinā vahel on üks suuremaid ja ilusamaid kiirteid, mis läbib kõrbe Punase mere ja Niiluse vahel. Seal see meie litsentsiala on, kiirtee keskelt umbes pool tundi kõrbesse sõita,“ selgitab Vähk.