„Loomeinimestele pakuti täna 16% intressiga kiirlaenu,“ jagati sotsiaalmeedias kuvatõmmiseid Finora Banki loomelaenu pakkumistest. Pakkumisse süvenedes selgus, et laenuintress on kuni 16 protsenti aastas ning laenu tagatiseks on üldjuhul vaja juhatuse liikme käendust. Pahameelt tekitas ka e-kirja pealkiri: „Kulka ütles EI – mis saab edasi?“, viidates Eesti kultuurkapitali toetustele.