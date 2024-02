Suurtehing kinnisvaraturul. Eestlased ostsid Baltimaade suurima ärilinnaku soomlastelt tagasi

Tehing on märgiline – poeg ostis tagasi isa müüdud äri osa. Ülemiste ärilinnakut on arendatud juba ligi 20 aastat. Keerulisel 2010. aastal pidi toona Mainor Ülemistet juhtinud Ülo Pärnits leidma välisinvestori. Selle hind oli arendusest tüki loovutamine. Ülemiste Cityt hakkasid arendama kaks ettevõtet: Mainor Ülemiste ja soomlaste osalusega Technopolis Ülemiste. Viimasena mainitust kuulus soomlaste Technopolisele 51%, vähemusosalus jäi ka seal Mainor Ülemistele. Lihtsustatult öeldes oli soomlaste käes 1/4 Ülemiste Cityt. 14 aastat hiljem on Mainor Ülemiste eesotsas Guido Pärnits, kes korraldas Technopolise käes olnud veerandi tagasi ostmise.