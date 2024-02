Mainor Ülemistest saab Ülemiste City ainuarendaja

Mainor Ülemiste nõukogu esimees ja Ülemiste linnaku suuromanik Guido Pärnits hindab kõrgelt võimalust osta ettevõte, mis võimaldab Ülemiste Cityt kui ainulaadset targa äri pärli efektiivselt arendada. „Isa müüs olulise osa oma ärist keerulisel aastal ja meie teeme kaua planeeritud tagasiostutehingu samuti majanduslikult keerulisel ajal, mis võib tunduda mõneti ootamatu sammuna. Igal juhul olnuks tal meie üle hea meel. Raskused on selleks, et neid ületades tugevamaks ja targemaks saada.“

„Tehing, mille isa aastal 2010 Technopolisega sõlmis, andis meile toona rohkem arendusvõimekust ning neid võimalusi oleme kuni tänaseni linnaku mõlema arendajaga, sealhulgas Technopolis Ülemistega realiseerinud. Olgugi et meie osalus Technopolis Ülemistes oli kuni tänaseni 49%, oleme saanud Ülemiste Cityt tervikuna edasi viia ning väärib märkimist, et Technopolis Ülemiste omakapital kasvas neil aastail märkimisväärselt,“ selgitas Guido Pärnits. „Linnaku kontseptuaalsel arendamisel on olnud mõistagi võtmeroll emaettevõttel Mainoril, kuid Technopolise panust partnerina ei saa me alahinnata. Siiski tajusime viimastel aastatel, et nende areng on pidurdunud ning soov ettevõte müüa saabus minu hinnangul õigel hetkel. Vaadates tagasi kõigele sellele, mida oleme suutnud võrdlemisi lühikese aja jooksul saavutada ning olla edukas mitte üksnes omaenese äritegevuses, vaid ka tugev ja sisuline partner Tallinna linnale ja Eesti riigile, oli meie kindel soov Technopolis ise ära osta ja saada seeläbi Eesti suurimaks bürookinnisvara arendajaks.“