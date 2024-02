Vene rikas jättis Eestisse poolikud hooned ja haihtus. „See on hull skeemide pesa.“

Pirital asuvad 2021. aastal ehitatud Teletorni kodud, mis koosnevad kortelamust ja mitmetest ridaelamutest, ei paista väljastpoolt tondilossina, kuid tegelikkuses ei tööta hoonetes valgustid, liftid, katus lekib ning korterelamus puudub plaanitud gaasiküte - vaid osa kortereid köetakse elektriboileriga, kuid ka elektri ähvardab Elektrilevi kilpide puudumise tõttu välja lülitada. „See on hull skeemide pesa,“ ütles üks korteriostja.

Korteriühistul on eesmärk lõpetamata majad ise lõpuni ehitada, kuid see ei saa olema odav - esialgsete arvutuste kohaselt võib see maksma minna pool miljonit eurot, kuid välistada ei saa ka enamat.