Jeff Bezos müüs kahe miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid

Tehing ei tulnud üllatusena, kuna Amazon avalikustas 2. veebruaril, et Bezosel on plaan müüa järgneva 12 kuu jooksul kuni 50 miljonit aktsiat.

Amazoni asutaja on aastate jooksul müünud e-kaubandushiiu aktsiaid kokku rohkem kui 30 miljardi dollari ulatuses. Bezose varade väärtus on tänavu kerkinud tänu Amazoni aktsia tõusule 22,6 miljardi dollari võrra. Seeläbi on ta kerkinud rikkurite edetabelis Elon Muski järel teisele kohale. Bloombergi arvutuste kohaselt on Bezose varandus väärt 200 miljardit dollarit.