TULUDE DEKLAREERIMINE | Kuidas pangast investeerimiskonto andmeid edastada?

Eraisikule on maksuoptimaalne viis investeerimiseks investeerimiskonto süsteem, mis võimaldab tulumaksukohustust edasi lükata: maksukohustus tekib siis, kui väljavõetud summa ületab sissemakstud summat. Kui tavasüsteemis tuleb deklareerida igat müügitehingut, siis investeerimiskontoga on asi lihtsam, kuna maksuametile tuleb edastada vaid info konto sisse- ja väljamaksete (sh dividendide) kohta. Investeerimiskonto kasutamiseks ei piisa sealjuures sellest, et pangas on konto juures ära märgitud linnuke, et tegu on investeerimiskontoga, vaid andmed peavad ka jõudma EMTA-ni, et konkreetne konto on investeerimiskonto ning milliseid makseid on tehtud.