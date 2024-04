Vanaduspõlv päikese all. Välismaale kinnisvara ostmine on hüppeliselt kasvanud

Kinnisvaraanalüütik Risto Vähi sõnul on suurem välismaale kinnisvara soetamine eestlaste poolt toimunud juba umbes viimased kümme aastat. „See on otsene viide sellele, et kasvanud on jõukus ning võimalus vaba raha investeerida. Läheme sama teed lääneeurooplastega, kes ostavad soojale maale puhkuse, aga ka vanaduspõlve veetmise kodusid,“ nendib Vähi.