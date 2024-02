Rohetiigri juht: uue majandusruumi loomiseks tuleb kiiresti tegutseda, me juba raiskame üleliia

2018. aastal esimest üleilmset „Teeme ära“ koristuspäeva juhtinud Truuverk, kes on algatusega seotud olnud 2008. aastast peale, tõdeb, et see kogemus näitas, et sel moel maailma prügist puhtaks ei saa, vaid tegeleda tuleb juurpõhjustega. „Peamine põhjus on, et me kasutame rohkem ressursse, kui meie planeedi taluvuspiire arvestades oleks mõistlik. Me raiskame ressursse ja reostame nii iseenda ümbrust kui kogu ökosüsteemi laiemalt. See ei ole mõistlik tegevus,“ räägib ta. Seetõttu Rohetiiger ellu kutsutigi.