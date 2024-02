Eesti majanduse nõrk koht. Kas Põhjamaad on ikka Eesti ekspordi languse põhisüüdlased?

Eesti töötleva tööstuse kui peamise kaupu eksportiva majandusharu ekspordihinnad on viimase kolme aastaga kasvanud oluliselt rohkem kui euroalal keskmiselt, sealhulgas enam kui Lätis, Leedus ja Soomes. See on halvendanud meie kulupõhist konkurentsivõimet. Nii on ka Eesti tööstusettevõtete hinnang oma konkurentsivõime kohta kahel viimasel aastal järsult kukkunud. Kolmveerandi Eesti tööstusettevõtete majandustegevust piirab ebapiisav nõudlus, kusjuures see osakaal on meie lähiriikidega võrreldes oluliselt kõrgem. Meie ekspordisektori väljavaated teeb veelgi keerulisemaks protektsionismi suurenemine maailmaturul ja paljude riikide jõuline ettevõtete subsideerimine.