Türil alustas tootmist 13 miljonit maksev Baltimaade esimene kaerajoogitehas

“Kaerast valmistatud piimaalternatiivid on globaalses kasvutrendis, mõnusa maitsega, allergeenivabad ning väga madala keskkonna-jalajäljega ning tänu sellele ka kõige jätkusuutlikum alternatiiv tavapiimale,“ rääkis YOOK Production AS-i juht Katre Kõvask ning lisas, et kaerajoogi peamised tarbijarühmad on kõikjal sarnased. „Keskkonnateadlikud inimesed, veganid ja need, kes ei saa tervislikel põhjustel lehmapiima juua ning paindliku toitumiskavaga inimesed, kes aeg-ajalt ka piimaalternatiive tarbivad,“ selgitas Kõvask.

Eestis on YOOK saadaval kõigis kaubanduskettides, Kaupmehe ja Sanitexi sortimendis ja ka kohvikutes ning restoranides. „Suudame ühes vahetuses toota aastas maksimaalselt 20 miljonit liitrit kaerajooke ja meie selge siht ning suund on edukas eksport. Alustame oma koduturust – Balti riikidest, kuid selle kõrval on täna sihikul näiteks Aasia ja Laheriigid, samuti soovime kanda kinnitada Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides,“ rääkis Katre Kõvask geograafilise laienemise perspektiividest ning viitas samas, et konkurents on väga tihe ning selgelt parem ja nutikam tuleb olla väga tugevatest globaalse haardega ettevõtetest ja brändidest.

„Me jälgime hoolsalt trende, oleme paindlikud ja kavatseme pidevalt tootesortimenti täiendada,“ lubas Kõvask, kelle kinnitusel kasutab YOOK puhtuse, parema maitse ja toodete kõrge kvaliteedi hoidmiseks ainult mahedaid täisterakaerahelbeid ning ei lisa toodetesse suhkruid. Mahedad täisterakaerahelbed jõuavad YOOKi tööstusse 450 km raadiusest. „Nii on toore kodulähedane ja mahe. Keskkonnajalajälje minimeerimine on üks meie kesksetest tegevusprintsiipidest: võidab keskkond, võidavad inimesed.“