Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo hinnangul on rahandusministeeriumi ja maksuameti võitlus maksupettustega küll üllas, aga seejuures soovitakse kehtestada sisuliselt uus maks, mille mõju Eesti majandusele on teadmata.

Seega on asunud vastakuti kaks ministeeriumi. Ühelt poolt soovivad rahandusministeerium ning maksu- ja tolliamet, et maksud oleksid õiglaselt kokku korjatud. Teisalt näeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) koos ettevõtlusliitudega, et pettustega võitlemise käigus kannavad kahju teisedki.