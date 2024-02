Kuus lepingut ja üks valearvestus, mis vedasid Nordica põhja

Kliimaministeerium avalikustas Nordica erikontrolli aruande. Erikontrolliga võeti vaatluse alla lennufirma tegevused 2020. aastast 2023. aasta keskpaigani. Aruande koostajad rõhutavad, et aruanne ei ole dokument, mida kasutada kohtus tõendusmaterjalina, ja erikontrolli meeskond kogu kahjunõuete menetlemiseks edasisi tõendusmaterjale. Aruandest selgub, et Nordica juhtkond on sellel ajal hoolsuskohustuse siiski kohati unustanud. Juhatus ei hinnanud lepinguid sõlmides võimalikke riske piisavalt. Kliimaminister Kristen Michal kordab aruandesse pandud järeldust: „Teatud projektides hakati sõlmitud lepingute sisu, piiranguid ja riske analüüsima alles pärast lepingu sõlmimist ja probleemide ilmnemist.“