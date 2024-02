LHV värske finantsprognoos: kasv jätkub ja aastakasum kerkib üle 230 miljoni euro

LHV poolt avaldatud järgmise viie aasta finantsprognoosi koostamisel on eeldustena arvestatud, et esialgu Eestis jätkub majanduslangus, kuid majanduskasv taastub alates 2025. aastast, hinnakasv aeglustub, samas määramatus püsib. Eeldatud on baas-intressimäärade olulist langust kuni 2025. aasta keskpaigani ja seejärel stabiliseerumist. Samuti on eeldatud, et LHV dividendipoliitika püsib, v.a 2024. aastal tehtav ühekordne suurem dividendimakse, ning Varahalduse teenib alates 2026. aastast edukustasu.