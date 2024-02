Finantsinspektsioon: BaltCapi infrastruktuurifond ei kuulu meie järelevalve alla

Kaks eri ettevõtet

7. augustil 2023 otsustas finantsinspektsioon anda AS-ile BaltCap fondivalitseja tegevusloa. AS BaltCap taotles tegevusluba seetõttu, et tema hinnangul jõudis fondide maht künniseni, mis nõudis edaspidi tegevusluba. Võimalike vargustega seotud OÜ Baltcap Infrastructure Management (millel pole tegevusluba) ja AS BaltCap on kaks eraldiseisvat ettevõtet.