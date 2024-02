Jurist selgitab: kui palju maksab internetis solvamine?

Eesti kohtud on võtnud seisukoha, et laimamise eest tuleb vastutada. Advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper tõi kohtupraktikale ja riigikohtu analüüsile viidates, et kahjuhüvitis ei tohi olla sümboolne ja vabandamine rikkumist ei heasta. „Kohus võib vabandamist arvesse võtta kahjuhüvitise suuruse määramisel, kuid hüvitise suurus sõltub siiski rikkumise raskusest ja rikkuja süüst. Arvesse võetakse ka poolte majanduslikku olukorda, rikkumise kestvust ja intensiivsust ning mitmeid muid asjaolusid,” loetles Sepper.

Peaministri laimamise kulud 15 000 eurot

Laimata saab nii kommentaariumis, sotsiaalmeedias kui ka näiteks koosoleku protokollis ja e-kirjas või kas või autole laimavaid väljendeid peale kraapides. „Eesti kohtud on täna veel eriarvamusel, kas kahe inimese vahelises erakirjavahetuses võib toimuda laimamine või mitte,” lisas Sepper.

Eraisikutelt väljamõistetud kahjuhüvitised on Eestis jäänud 300–500 euro vahele. Samas näiteks võlainfo avaldamine võib kaasa tuua 200 euro suuruse hüvitise tasumise kohustuse. Tuleb meeles pidada, et üldiselt jäävad ka menetluskulud laimaja kanda ning need on keskmiselt suurusjärgus 2000 eurot.

Kui solvajaks on ettevõte, tõuseb keskmine hüvitis 2000 euroni. Samas näiteks peaministri laimamine maksab vandeadvokaadile 15 000 eurot, millele lisanduvad menetluskulud. Siiski ei ole viimase puhul tegemist jõustunud kohtuotsusega ja vaidlus jätkub.

Avaliku elu tegelaste kriitikataluvus