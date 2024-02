„Maamaks 1200 eurot!“ Maksuamet saatis korteriomanikele süsteemivea tõttu vale summaga teate

Delfi Ärilehe poole pöördus Tallinna kortermaja elanik, kes sai maksuametilt maamaksuteate, kus makstav summa oli eelmise aastaga võrreldes 800% suurem. „Makstav summa on nüüd 1200 eurot, aasta varem oli see vaid 15 eurot,“ avaldas lugeja pahameelt. Lugeja elab uusarenduses, mis valmis vaid paar aastat tagasi.

Maksuameti kommunikatsioonispetsialisti Kertu Laadoga sõnul on antud kliendi mure puhul tõenäoliselt tegemist süsteemi sisse lipsanud veaga.

„Nimelt on süsteem mõnele Tallinna korteriomanikule arvutanud maamaksu terve kortermaja aluse maa eest. Probleem ei ole õnneks massiline, aga oleme sellest teadlikud ja otsime praegu vea põhjust, et see siis ära parandada,“ selgitas Laadoga.