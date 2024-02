Bitcoini hind ületas 50 000 dollari piiri esimest korda enam kui kahe aasta jooksul

Kui varasemalt on bitcoini nähtud kui alternatiivi traditsioonilisele finantssüsteemile, siis nüüdne tõus on ajendatud optimismist, et eelmisel kuul USAs heakskiidu saanud bitcoini ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid toovad krüptosse investeerimise veel suurema hulga inimesteni ja nö mainstreami. Lisaks on tõusule kaasa aidanud üldine riskiisu tõus, mille on muuhulgas kaasa toonud lõdvema rahapoliitika ootus.