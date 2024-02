Reformierakonna fraktsiooni esimees: õiglane ja ühetaoline maksusüsteem jätab inimestele rohkem raha kätte

Inimene saab ise otsustada

Maksuküüru kaotamisega kaotati ka erinevad erisused Eesti tulumaksusüsteemis, mida oli niikuinii võimalik kasutada ainult neil inimestel, kes aasta jooksul olid piisavalt tulumaksu maksnud, et selliseid tagastusi riigilt saada. Palju ausam ja arusaadavam on 700 eurot tulumaksuvabalt kõigile ning inimene ise otsustab, kuhu tal on see rohkem kätte jäänud raha kasutada.

Ühtlasi tuletan meelde, et just kaitsekulude tõus kolme protsendini meie sisemajanduse kogutoodangust maksab aastas 500 miljonit eurot. See on meie valitsuse kõige olulisem investeering, investeering meie julgeolekusse ja kindlustundesse. See on põhjus, miks valitsus pidi vaatama, kuidas leida täiendavat katet maksumuudatustega väga vajalikule lisarahale julgeolekus.