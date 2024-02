Huvitav indeks. Pitsa hind tõusis möödunud aastal pea kõikjal Euroopas. Kuidas on lood Eestis?

See näitab samas, et mõlema roa hinnatõus on aeglustunud. 2022. aasta detsembris olid hinnad 15,9% kõrgemad kui 2021. aasta detsembris. Pitsade ja quiche’i armastajad kogesid karmimat hinnatõusu Ungaris (+13,4%), Luksemburgis (+11,3%) ja Lätis (+10,6%). Hinnad tõusid veidi ka Taanis (+0,6%) ja Belgias (+1,0%).