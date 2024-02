Ergonoomiline matt aitab leevendada seisva tööga kaasnevaid vaevusi: paratamatus muutub mugavuseks

Tema sõnul hakati ergonoomilisi matte kasutama juba eelmise sajandi keskpaigas. 1950ndatel tulid USA-s turule niinimetatud tööstuslikud matid, mida hakati üsna pea nimetama anti-fatigue- ehk väsimusvastasteks mattideks. Nende võime leevendada luu- ja lihaskonna vaevusi oli sedavõrd märgatav, et ka sõjavägi võttis 1960ndatel need kasutusele seisvate teenistujate väsimusvalude ennetamiseks.

„Ergonoomiline matt on kasutusel näiteks paljudes tööstusettevõtetes, kus töötajad veedavad terve päeva tootmisliini ääres. Aga meie klientide seas on ka restorane, kauplusi, lillepoode, hooldekodusid ja teisi ettevõtteid, kus on märgatud, et kergelt vetruva pinnaga spetsiaalne kummimatt säästab nendel seisvate töötajate jalavaeva,“ sõnas Lindströmi esindaja.

Uuringud on näidanud, et töötamine väsimuse seisundis on võrreldav alkoholijoobes töötamisega: otsustusvõime on häiritud, tehakse mööndusi kvaliteedis ja standardites, terav tähelepanu ja täpsus võivad olla ohustatud.

„Kuigi töö võib olla huvitav ja mitmekülgne ning valdkond sümpaatne, ei kujune selliste tööpäevadega inimeste staaž ühes ettevõttes tihti kuigi pikaks. Ükski lisahüve ei suuda lõplikult kompenseerida seda, et väsinud töötaja ei saa veeta oma töövälist aega täisväärtuslikult, sest tema õhtud mööduvad diivanil lamades ja järgmiseks tööpäevaks taastudes. Tööandjad märkavad varem või hiljem, et jalgadel töötavad inimesed vajavad üha rohkem puhkepause, nende tööefektiivsus langeb, nad võtavad rohkem haiguspäevi ja -lehti,“ rääkis Sillamaa.

Laura Sillamaa kinnitusel on Lindströmi ergonoomiline matt kujundatud selliselt, et see lahendaks ka teisi töökeskkonnast tulenevaid probleeme – mati kasutamine vähendab tuntavalt libisemise ja kukkumise ohtu. Euroopa tööohutuse ja -tervishoiu ameti hinnangul on libisemised, komistamised ja kukkumised kõikides sektorites peamine tööõnnetuste põhjustaja, eriti selliste õnnetuste, mille tagajärjel veedavad inimesed töölt eemal üle kolme päeva.

Ühendkuningriigis Loughborough’ ülikoolis Leicestershire’is läbi viidud uuringud näitavad, et väsimusvastane matt soodustab ka liikumist – sellel seistes kohanevad jalad pidevalt loomulikul moel mati pehmendatud pinnaga. Lihaste kokkutõmbumine ja laienemine toimub küll vaevuaimatavalt, kuid see on siiski piisav, et hoogustada vereringet ja aidata hapnikul jõuda südamesse. See omakorda vähendab ja mõningatel hinnangutel isegi ennetab seismisega seotud terviseriske.

„Nende uuringute pinnalt on amet andnud soovituse kasutada seisvatel töödel anti-fatigue-matte koos jalanõudega, millel on hästi polsterdatud sise- ja välistallad. Seismine ergonoomilisel matil vähendab koormust liigestele ja toetab loomulikku seismisasendit, ennetades seeläbi jala-, põlve-, puusa- ja alaseljavalu. Lisaks parandab see vereringet jalgades ja pakub isolatsiooni betoonpõrandatest õhkuva külma eest,“ loetles Sillamaa abivahendi raporteeritud mõjusid.

„Meie ergonoomilise mati pind on struktuurse mustriga, mistõttu ei muutu see libedaks, kui sellele satub vett või muid vedelikke. Ettevõtetes, kus ei teki tahket mustust, on mattidel tihti augud, tänu millele valgub vedelik kiirelt mati alla. Matt ise ei nihku paigast, vaid püsib kindlalt sileda põranda küljes. Selle kaldservad tagavad samas, et töötaja ei komista mati otsa – matt on disainitud nii, et igasugused kukkumisega seotud tööõnnetused oleks viidud miinimumini,“ kinnitas Sillamaa.

Tema sõnul on suur libisemiskindlus põhjus, miks ergonoomiline matt on kasutusel näiteks hooldekodudes. „Ergonoomilised matid hoiavad ära kukkumise pesuruumi libedal põrandal, olles abiks nii töötajatele kui ka klientidele. Oleme saanud tagasisidet, et tänu mattidele tunnevad eakad kliendid end dušitoolilt tõustes turvalisemalt ning nii mõnigi klient ei vaja seetõttu niipalju kõrvalist tuge,“ rääkis ta.

Restoranides ja baarides on tema sõnul lisaks libisemiskindlusele oluline ka see, et matt summutab kukkuvate esemete lööki. „Tänu ergonoomilistele mattidele on restoranides ja baarides terveks jäänud nii mõnigi käte vahelt libisenud klaas, tass ja pudel – iga purunenud ese on ettevõtjale kulu, mida pehme maandumine ära hoida aitas,“ sõnas Lindströmi esindaja.

Matti tuleb regulaarselt pesta

Laura Sillamaa sõnul pakub Lindström ergonoomilisi matte renditeenusena, sest nii puudub klientidel vajadus teha suur investeering mattide hankimiseks. Lisaks kätkeb teenus ka vaipade transporti, regulaarset pesu ja korrashoidu.

„Kõik, mis satub mati alla, olgu siis vedelikud või tahke mustus, hakkab seal oma elu elama. Seetõttu tuleb matte regulaarselt pesta ja mitte lihtsalt kord poolaastas või kvartalis – ikka vähemalt kord kuus. Meie pesulahendus tagab mattide hügieenilise puhtuse ning teeme ka kvaliteedikontrolli, et pragunema hakanud matid saaksid tervetega asendatud. Nii ei pea klient mattide korrashoiu ega utiliseerimise pärast muretsema,“ selgitas Sillamaa.

Lindströmi esindaja sõnul pole Eestis veel ergonoomiliste mattide mõju kohta statistikat tehtud, kuid põhjanaabrid on juba nende kasutamist jälginud ja andmeid kogunud. „Soome töötervishoiu instituut vaatles seda, kas ja millises kooskõlas on ergonoomilise mati kulud kasudega, mida need tööandjale tagavad. Hindamine näitas, et tööefektiivsuse kasvust ja haiguslehtede võtmise vähenemisest tulenev kasu ületab kuuekordselt investeeringu, mis tuleb teha ühe ergonoomilise mati kasutuselevõtuks,“ tõi ta näite.

„Meie kliendid oma mõjuhinnangutega nii detailseks läinud ei ole. Kui oleme lisaks tööriiete ja porivaipade renditeenusele pakkunud proovimiseks ka ergonoomilisi matte, siis enamasti kinnitavad töötajad testperioodi lõpus, et vaiba kasutamine muudab tõepoolest nende tööpäeva kergemaks. Neil on pärast tööd energiat tegeleda oma pere, hobidega, veeta sõpradega aega. Ja oma töötajatest hoolivate ettevõtjate jaoks on see argument kõige olulisem,“ sõnas Laura Sillamaa.