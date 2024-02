Kihlasõrmustelt kokku ei hoita. Tarbija keerulisem seis pole juveelifirma müüki vähendanud

Grenardi/GIVENi loovjuht Alīna Spriņģe möönab, et keeruline majanduslik olukord on mõjutanud ka nende ahelat, kuid juveelisektor on pikaajaliselt vastupidav. „Ehete ja tooraine väärtus aastatega ei lange. Meie kogemus näitab, et kuigi kriisidel võib olla lühiajaline mõju, on tööstusel kestev väärtus. Inimeste ostujõus võib esineda kergeid kõikumisi, mis võtab arvesse sündmusi riigis ja kogu maailmas, kuid müügitulemused ühtlustuvad ja oleme tõusutrendis. Erinevaid pidustusi ja üritusi ikka toimub, nii et tunneme end tänastes oludes stabiilselt,“ ütles ta.