Automüügiga tegelev ettevõte on TTJA mustas nimekirjas. Firmat süüdistatakse autode läbisõidu tagasikerimises

Ettevõte müüb autosid veebilehel Balticar.com. Kõik veebilehe arvustused on positiivsed ja kliendid on teenusele andnud 4-5 tärni. Tegelikkuses tasuks aga ettevõttest kauge kaarega eemale hoida, sest tegu on TTJA musta nimekirja kuuluva firmaga, kes petab sagedasti kliente.