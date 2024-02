VIDEO | Enefit Green alustas tuulikute transporti Klaipeda sadamast Kelme tuuleparki

Enefit Green rajab Lääne-Leetu kolmes etapis valmiva Kelme tuulepargi, millest esimesse paigaldatakse 14 tuulikut. Kui ehitustööd sujuvad plaanitult, hakkab 80-megavatine Kelme I tuulepark tootma alates 2025. aastast ligi 270 gigavatt-tundi taastuvenergiat.

Tänaseks on tuulikute tootja Nordex transportinud tuulikute tornid, labad ja gondlid maailma eri paigust laevaga Leetu Klaipeda sadamasse. Kuna tuulikuid on 14 ja nende osad suuremõõtmelised, toodi need laevaga mitmes jaos.

„Kelme piirkond on üks suuremaid taastuvenergia arendusalasid Leedus ja Kelme kolmeosaline tuulepark saab omakorda olema Enefit Greeni suurim arendus. Lääne-Leedu on sobiv piirkond tuuleparkide rajamiseks, kuna seal on väga head tuuleolud, hõre inimasustus ning puuduvad loodus- ja riigikaitsepiirangud,“ selgitas Lauri Ulm, Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht.

Kuni 230 meetrit kõrge

Kelme I tuulepargis rajatakse 14 tuuliku vundamenti, millest igaüks toetub 56 vaiale. Lahenduse töötasid välja insenerid selleks, et tuulepark sobituks kohalike geoloogiliste oludega. „Tuuliku torni kõrgus on 140 meetrit ja tipu kõrgus 230 meetrit, nii et nende püstitamine on aeganõudev töö ehitajatele ja huvitav vaatepilt möödujatele,“ lisas Ulm. Tuulikud püstitatakse selle aasta jooksul ning park hakkab rohelist elektrit tootma selle aasta lõpus.

Tuulepargi ehitustöid teevad NOBE, TIS, DS-1 ja Merko. Tuulikud toodab ja paigaldab Põhjamaade üks tuntumaid tuulikute tootjaid Nordex.

Kelme projekti järgmiste etappide võimsus on 87 ja kuni 150 MW. Kui kõik kolm tuuleparki valmivad on nende koguvõimsus üle 300 MW ja toodavad nad kokku ligi 1100 gigavatt-tundi rohelist energiat.

Enefit Green investeerib tuulepargi esimese kahe etapi ehitusse ligi 300 miljonit eurot.