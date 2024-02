Kiirelt kasvanud LHV loodab edaspidiseks poole rahulikumat kasvu

Nii nagu iga aasta veebruaris, tutvustas LHV Group teisipäeva hommikul oma pikemaajalist finantsplaani. Juba varem on LHV seadnud endale eesmärgiks saada 2032. aastaks Eesti suurimaks (ja kasumlikumaks) pangaks ja lükata seeläbi troonilt Swedbank. Värske finantsplaani järgi loodab LHV kasvatada oma laenuportfelli mahtu tuleva viie aasta jooksul enam kui kahekordseks, 7,4 miljardi euroni, mis peaks tooma 2028. aastal 233,8 miljonit eurot kasumit. Seda küll grupi tasandil, nii et sisse on arvestatud ka Ühendkuningriigis püsti pandud panga majandusnäitajad.

Näiteks loodetakse, et Ühendkuningriigi laenuportfell sel aastal neljakordistub ehk suureneb 220 miljoni euro võrra, mis on juba ligi pool kogu grupi kasvust. Aga pikemalt ette vaadates on näha, et ootuste järgi püsib Ühendkuningriigi laenuportfelli kasv järgmisel viiel aastal täpselt samal tasemel, nii et viie aastaga kasvaks laenuportfell 1,1 miljardi euro võrra.