Populaarne veinijook Sangria maksab Rimis kordades rohkem kui Hispaanias. Jaekett jagab selgitusi

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürissoni sõnul on Rimi valikus sangriasid erinevatelt tootjatelt ja erinevatest riikidest. „Erinevatest riikidest pärit toodete ja brändide hinnastus on erinev, samuti on seda erinevate toodete sisu,“ selgitas Jürisson.

Ta lisas, et Sangria näol on tegemist veinijoogiga, mille lõplik hind sõltub paljudest põhjustest, alates sellest, millist toorainet selle valmistamiseks kasutatud on. „Samuti on erinevates riikides tooted erinevalt maksustatud (aktsiis, käibemaks erinev). Kohalikul turul üldiselt ongi tooted odavamad, sest eksportides lisandub näiteks transpordiga seotud kulud,“ nentis Jürisson.