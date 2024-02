Advokaadi sõnul on endiselt lootust, et osa omastatud raha on võimalik tagasi saada, kuid aja möödudes muutub selle tõenäosus väiksemaks. Raulušaitise sõnul võinuks varastatud summa olla väiksem, kui Stepukonise suhtes 2022. aastal algatatud uurimist ei oleks peatatud.

Mullu novembri lõpus avastas BaltCap, et nende esimesest infrastruktuurifondist Leedus on raha kaduma läinud, mistõttu lõpetati leping fondi sealse partneri Šarunas Stepukonisega. Nüüd on Euroopa prokuratuuri järelevalve all käimas kaks uurimist.