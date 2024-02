Soome sadamatöötajad alustasid streiki. Tallinki ja Viking Line’i väljumisi see siiski ei mõjuta

Soome suurima, Hamina-Kotka sadama haldusjuht Kimmo Naski sõnas YLE-le, et päris seisma töö sadamas siiski ei jää, kuna kõik töötajad ei kuulu ametiühingusse, kuid on oodata vaiksemaid päevi. „See on väga halb, nii sadamale kui kogu riigile,“ lisas ta.