Ekspert annab nõu: kuidas kaitsta oma ettevõtet küberohtude eest?

Parimad praktikad küberrünnaku järel

Kui küberrünnak on juba toimunud, on esmane samm kiire reageerimine, et piirata kahju ja taastada normaalne töökeskkond. Oluline on viivitamatult tuvastada rünnaku ulatus, isoleerida mõjutatud süsteemid, et vältida edasist levikut ja teavitada olulisi pooli (sealhulgas IT-meekonda, juhtkonda ja vajaduse korral kliente või partnereid). Samuti tuleks koostada detailne plaan edasisteks sammudeks: turvaaukude parandamiseks, andmete taastamiseks varukoopiatest ning õppetundide kogumiseks tulevikuks, et vähendada sarnaste intsidentide riski.