Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson sõnas, et Estlink 2 rivist väljasoleku tõttu on Eesti ja Soome elektriühendus täna vaid 350 MW. Seetõttu on Soome elektrituru otsene hinnamõju tavapärasega võrreldes Eestile sellega ka piiratud.