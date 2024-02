Kütuse hind tegi tanklates suure hüppe üles

Toornafta hind maailmaturul on olnud viimasel ajal tõusuteel ning täna maksis Brenti toornafta ligi 83 dollarit barreli kohta. Eelmise nädalaga tõusis nafta hind maailmaturul 6%. Reuters toob tänases ülevaates hinnatõusu põhjustena esile nii kartuse, et konflikt Lähis-Idas võib veelgi eskaleeruda, kui ka asjaolu, et väidetavalt on USA lükanud tagasi Vladimir Putini vahemeeste kaudu saadetud ettepaneku relvarahust Ukrainas.