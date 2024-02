Kaubanduskoda esitas mitmeid ettepanekuid majanduspoliitika pika plaani täiendamiseks

Näiteks võiks dokumendis olla kirjas, et maksupoliitika peab olema ettenähtav, et anda ettevõtetele investeerimiskindlust, maksumäärad peavad olema meie regioonis konkurentsivõimelised, majanduslanguse ajal ei tohi kehtestada uusi makse ning maksusüsteem peab olema lihtne nii maksumaksjale kui ka -kogujale.

Riigi sekkumine majandusse peab olema minimaalne

„Riigi sekkumine ettevõtlusesse peab olema minimaalne nii tegevuste kui ettevõtluse osas. Lisaks tuleb õigusaktide muudatustest võimalikult pikalt ette teada anda, et ettevõtetel oleks aega muudatustega kohaneda,“ sõnas kaubanduskoja peadirektor Mait Palts, rõhutades ka seda, et ELi õigusloomes peab Eesti rohkem seisma Eesti ettevõtluskeskkonna huvide eest ning ELi nõuded tuleb üldreeglina Eesti õigusesse üle võtta miinimumnõuetena.

Investeeringuid puudutava osa juures tegi kaubanduskoda veel ettepaneku, et kohalike omavalitsuste maksutulu peab sõltuma teatud ulatuses ka nende territooriumil loodud töökohtadest. Lisaks tuleks rohkem rõhku panna ka regionaalsele ettevõtlusele. Uute nõuete seadmisel tuleb paratamatult ka sellega arvestada, et need ei muudaks tõmbekeskustest kaugemal asuvatele ettevõtetele tegutsemist veelgi kulukamaks, sest kokkuvõttes on ettevõtete ja töökohtade olemasolu üle Eesti ka julgeoleku tagamiseks oluline.