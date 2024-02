KASULIK │Millega arvestada tulude deklareerimisel?

Pangakliendina tasub tähelepanelik olla siis, kui sul on kodulaen või kui tegeled investeerimisega. Investeerimiskonto ja eluasemelaenu intresside andmed tuleks internetipangast tuludeklaratsioonile saata enne seda, kui asud deklaratsiooni esitama. Nii on vajalikud andmed deklaratsioonil kohe eeltäidetuna olemas.

Investeerimisega tegeledes on kaks valikut, kas kasutada tavasüsteemi, mille järgi tuleb deklareerida kõik väärtpaberite müügitehingud või investorile kasulikumat investeerimiskonto süsteemi, mida kasutades tuleb deklareerida vaid kontol tehtud rahalised sisse- ja väljamaksed. Investeerimiskontol teenitud tulu on tulumaksuvaba selle väljavõtmise hetkeni. See tähendab, et investor saab lükata jooksvalt teenitud kasumi pealt tulumaksu maksmist edasi, kasutada seda raha uuesti investeerimiseks ning tasuda see alles siis, kui ta raha kontolt välja võtab.